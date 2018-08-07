صورة... إشارة جديدة على بقاء مودريتش في ريال مدريد

أرسل نجم كرواتيا، لوكا مودريتش، لاعب نادي ريال مدري الإسباني، إشارة جدية لجماهير النادي الملكي حول استمراره مع الميرنجي للموسم المقبل، بعد الشائعات التي ربطته بالرحيل إلى إنتر ميلان، هذا الصيف.

وقال برنامج "تشيرنتيجو تي في" الشهير في إسبانيا، إن مودريتش قام بالترويج للقميص الثالث لريال مدريد، اليوم الثلاثاء، بعدما عاد للعاصمة الإسبانية، من أجل المشاركة في تدريبات الفريق الملكي غدا.

© Sputnik . Vladimir Pesnya تقارير... مودريتش قد يلحق برونالدو

ويتمسك ريال مدريد ، بالكرواتي مودريتش، أفضل لاعب في مونديال روسيا ولا يريد بيعه، سوى بـ 750 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت إن هناك إمكانية لانتقال لوكا مودريتش، إلى إنتر ميلان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن مودريتش كان قد توصل لاتفاق مع رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، قبل الصيف الجاري، حول إمكانية رحيله حال تلقيه لعرض كبير.



وأضافت الصحيفة، أن الأمر مشابه تماما لما حدث بين ريال مدريد وكريستيانو رونالدو، الذي وافق الملكي على رحيله إلى يوفنتوس هذا الصيف.

📸 Luka Modric ha POSADO con la NUEVA CAMISETA del Real Madrid. El jugador ya está en Madrid para reincorporarse al grupo mañana. pic.twitter.com/mS1Ie9LYbu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) ٧ أغسطس ٢٠١٨

وختمت الصحيفة، أنه وفقا لذلك فإن بيريز، سيوافق على رحيل مودريتش، حال تقدم الأخير بطلب رسمي مثلما فعل رونالدو من قبل.