رد قاس من تشيلسي على تمرد كورتوا

تغيب الدولي البلجيكي، تيبو كورتوا، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن تدريبات البلوز لليوم الثاني على التوالي.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي اتخاذ إجراءات تأديبية ضد اللاعب البلجيكي، وأشار المدير الفني للفريق ساري أنه لا يريده في فريقه إذا كان لديه أي شيء أقل من الالتزام الكامل للنادي.

© Sputnik . Vitaliy Belousov كورتوا على بعد خطوة من ريال مدريد

وحددت هيئة الإذاعة البريطانية" بي بي سي"، قيمة العقوية التأديبية التي قررت على اللاعب، والتي تقدر بـ 200 ألف جنيه إسترليني، بسبب الغياب عن تدريبات الفريق.

كما أوضحت الإذاعة أن تشيلسي فتح تحقيقا تأديبيا مع كورتوا، الذي مازال في بلجيكا — حتى الآن — رغم أن لاعبي البلوز يستعدون لبداية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبرزت الإذاعة في نهاية تقريرها بأن كورتوا يضغط على تشيلسي، من أجل تركه ينتقل إلى ريال مدريد قبل إغلاق سوق الانتقالات.

ووضع ريال مدريد عرضا يعتبر عادلا على الطاولة، وهو ما يفوق قيمته 35 مليون جنيه إسترليني، لكن إدارة البلوز رفضوا ذلك.

وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية ، إلى أن إدارة تشيلسي تريد من بطل أوروبا دفع ما يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من أن عقد كورتوا سينتهي بحلول الصيف المقبل وسيصبح حرا.

ولعب 154 مباراة مع تشيلسي، حيث حافظ على نظافة شباكه في 58 منها وتلقى 152 هدفا.