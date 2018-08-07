صراع في إنجلترا... وبرشلونة يتخلى عن نجميه لضم بوغبا

بات بقاء النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب "برشلونة" الإسباني، داخل البرنابي صعبا في ظل طلب لاعب الديوك الفرنسية أن يكون أساسيا طوال المباريات، ووجود أكثر من عنصر جديد في الفريق.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هناك صراعا إنجليزيا يلوح في الأفق، للتعاقد مع عثمان ديمبلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

© Sputnik . Владимир Песня صراع في مان يونايتد يعجل رحيل بوغبا

وأكدت الصحيفة، أن إدارة مانشستر يونايتد تسعى للدخول في صراع مع آرسنال، لضم ديمبلي لتعزيز صفوف الشياطين الحمر.

وأوضحت أن جوزيه مورينيو مدرب اليونايتد، طالب الإدارة بضم لاعب هجومي، قبل غلق سوق الانتقالات، نظرا لتوتر العلاقة مع الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب الفريق.

ولم يحصل مارسيال على فرصته مع الشياطين الحمر الموسم الماضي، حيث تسبب ذلك في غيابه عن قائمة المنتخب الفرنسي في المونديال، وبالتالي يرغب اللاعب في الرحيل.

وأضافت الصحيفة، أن ديمبلي (21 عاما) عانى بشدة بسبب الإصابات، منذ مغادرة بوروسيا دورتموند إلى برشلونة الصيف الماضي، وارتبط اسمه بالرحيل عن البرنابيو، بعد وصول البرازيلي مالكوم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة بدأ في وضع خطة بديلة، من أجل إقناع مانشستر يونايتد، بالتخلي عن نجمه الفرنسي بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح أن برشلونة سيقترح على "الشياطين الحمر"، صفقة تبادلية يحصل بموجبها الفريق الإنجليزي العريق على إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبلي، بينما ينال الفريق الكتالوني بوغبا.

وتابع نفس المصدر أن، برشلونة لا يريد التفريط في خدمات كل من راكيتيتش وديمبلي، بيد أن الفريق الإسباني قد يضطر للقيام بذلك، إذ يرى أن هذه الصفقة التبادلية ربما تُقنع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بالتخلي عن نجمه الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية.