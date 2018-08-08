تشيلسي يشتري أغلى حارس في تاريخ كرة القدم وكورتوا يقترب من مدريد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن دفعه لقيمة الشرط الجزائي في عقد الحارس الإسباني، كيبا أريزابالاجا، المحترف في صفوف نادي أتلتيكو مدريد للانتقال إلى صفوفه.

قامت إدارة النادي اللندني بدفع مبلغ 80 مليون يورو لنادي أتلتيكو مدريد من أجل انتقال الحارس الإسباني لصفوف النادي الإنجليزي.

وسيسافر كيبا إلى لندن، اليوم، للخضوع إلى الفحوصات الطبية بناديه الجديد، وبذلك ستصبح صفقة كيبا الصفقة الأغلى على مستوى حراسة المرمى في التاريخ،

© AFP 2018 / MAURO PIMENTEL البرازيلي أليسون أغلى حارس في التاريخ

متقدما بذلك على السعر الذي دفعه ليفربول الإنجليزي للحصول على خدمات البرازيلي أليسون قادما من روما، بحسب مانقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

لتتضح الصورة بشكل كبير للحارس البلجيكي تيبوا كورتوا الراغب بالرحيل لنادي ريال مدريد الإسباني، بالإضافة لرغبة النادي الملكي بالتوقيع معه.

ويعتبر كيبا ثاني صفقات النادي اللندني تحت إدارة المدرب الإيطالي الجديد للنادي، ماوريسيو ساري، وذلك بعد التعاقد مع جورجينو قادما من نابولي.