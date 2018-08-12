رسميا فالنسيا يضم مهاجم أتليتكو مدريد

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، أعلن فالنسيا اليوم أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع أتلتيكو مدريد للحصول على خدمات مهاجمه الفرنسي كيفين جاميرو، في بيان رسمي.
ويعد جاميرو، الصفقة السادسة لفالنسيا للموسم الجديد، ومن المتوقع أن يقوم النادي بإتمام صفقتين أيضا قبل انتهاء فترة القيد، وفي الغالب سيبحث عن تدعيم الجبهة اليسرى الهجومية.
ومن المحتمل أن يكون البرتغالي غونزالو جويديس، الذي لعب في صفوف فالنسيا في الموسم الماضي على سبيل الإعارة من فريق باريس سان جيرمان، هو الصفقة القادمة للفريق في حال موافقة النادي الفرنسي على بيعه بشكل نهائي مقابل 40 مليون يورو.
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