سيميوني يكشف حقيقة حبه لرونالدو ورأيه في ميسي

رد الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، على التسريب الصوتي لمحادثة له مع مساعده، حول تفضيله لكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الجديد، على ليونيل ميسي لاعب برشلونة.

وكانت صحف إسبانية سربت، بهذا الخصوص، محادثة بين سيميوني ومساعده جيرمان، عبر تطبيق واتساب، أثناء مونديال روسيا.

© REUTERS / SERGIO PEREZ برشلونة يتحدث عن رحيل ميسي على طريقة رونالدو

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، التي نقلت تصريحات سيميوني، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أتلتيكو مدريد الودية أمام باريس سان جيرمان، التي فسر فيها ما دار بالمحادثة.

وقال سيميوني: "نعم لقد قلت ذلك (إنه يفضل رونالدو على ميسي)، ولكن إذا كان الاختيار بين ميسي وكريستيانو، سأختار ميسي بالتأكيد".

وتابع: "الحديث بيني وبين جيرمان كان بين صديقين، وليس الحديث عن أفضل لاعب في العالم، إذا كان الفريق عاديا ويملك لاعبين عاديين، فسيكون التعاقد مع رونالدو أفضل، ولكن ميسي محاط بلاعبين رائعين، سيظل الأفضل في العالم".

وانتقل رونالدو مؤخر إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة بلغت 105 مليون يورو، بعد 9 سنوات رفقة ريال مدريد الإسباني.