فرنسا في صدارة أول تصنيف للفيفا بعد كأس العالم وروسيا أبرز الصاعدين

صعد المنتخب الروسي لكرة القدم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بعد كأس العالم 2018 من المركز 70 إلى المركز 49، وذلك بحسب التصنيف الجديد للفيفا المنشور على الموقع الرسمي للاتحاد.

موسكو — سبوتنيك. وتصدر المنتخب الفرنسي، الفائز بمونديال روسيا 2018 أول تصنيف للمنتخبات، أصدرته الفيفا بعد البطولة.

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بينما كانت ألمانيا من أبرز المتراجعين في تصنيف الفيفا من الصدارة إلى المركز الـ15 عالميا. وكانت مصر من أبرز المتراجعين عربيا بـ20 مركزا إلى المرتبة الـ65 عالميا.

وتقدم المنتخب الكرواتي 16 مرتبة ليحتل المركز الرابع في تصنيف الفيفا لمنتخبات كرة القدم.

والجدير بالذكر أن المنتخب الروسي لكرة القدم كان قد وصل في بطولة العالم الماضية في حزيران/يونيو وتموز/يوليو إلى الدور ربع النهائي، حيث خسر أمام كرواتيا في ركلات الترجيح، وكان قد توج المنتخب الفرنسي بالكأس بعد فوزه على منتخب كرواتيا، بينما حصل المنتخب البلجيكي على المركز الثالث وحل منتخب انكلترا رابعا.

وكان من المقرر أن تصدر النسخة الجديدة من التصنيف بعد نهائيات كأس العالم 2018 في 19 تموز/يوليو، لكن الفيفا أرجأ نشره إلى 16 آب/أغسطس، وسيتم نشر النسخة المقبلة من تقييم الفيفا في 20 أيلول/سبتمبر.