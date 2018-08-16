مانشستر سيتي يكشف كيفية إيقاف محمد صلاح في فيلم وثائقي

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية التي كشفت عن كواليس الفوز الكبير الذي حققه نادي مانشستر سيتي على ليفربول، بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الموسم الماضي بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
وأضافت الصحيفة، أن جوارديولا حذر مدافعي مانشستر سيتى كثيرا من سرعة هجوم ليفربول، وطالبهم بعزل الثنائي محمد صلاح وساديو عن بعضهما، موضحا أن ليفربول يصبح أكثر خطورة عندما يمتلك لاعبوه الكرة، في ظل قدرتهم على الركض بالكرة من الخلف.
جدير بالذكر أن تلك المباراة شهدت طرد السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول في الشوط الأول من زمن اللقاء أثر تدخل عنيف مع إيدرسون حارس مانشستر سيتي، وهو الطرد الذي كان بمثابة "نقطة تحول" في المباراة.
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