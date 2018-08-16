مانشستر سيتي يكشف كيفية إيقاف محمد صلاح في فيلم وثائقي

كشف نادي مانشستر سيتي عن كيفية إيقاف الثلاثي الهجومي لليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ساديو ماني، وفيرمينو، من خلال فيلم وثاقي مكون من 8 حلقات.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية التي كشفت عن كواليس الفوز الكبير الذي حققه نادي مانشستر سيتي على ليفربول، بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الموسم الماضي بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



© REUTERS / INTS KALNINS سخرية وشماتة من جماهير ليفربول ضد راموس... أخيرا تم الأخذ بثأر محمد صلاح

وقالت الصحيفة، إن جوسيب جوارديولا المدير الفني لنادى مانشستر سيتي، منح لاعبيه العديد من التعليمات قبل انطلاق مباراة ليفربول، أبرزها إغلاق المساحات من العمق والأطراف أمام الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، في ظل السرعة التي يتمتع بها الثنائي بجانب البرازيلي فيرمينو.

وأضافت الصحيفة، أن جوارديولا حذر مدافعي مانشستر سيتى كثيرا من سرعة هجوم ليفربول، وطالبهم بعزل الثنائي محمد صلاح وساديو عن بعضهما، موضحا أن ليفربول يصبح أكثر خطورة عندما يمتلك لاعبوه الكرة، في ظل قدرتهم على الركض بالكرة من الخلف.

جدير بالذكر أن تلك المباراة شهدت طرد السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول في الشوط الأول من زمن اللقاء أثر تدخل عنيف مع إيدرسون حارس مانشستر سيتي، وهو الطرد الذي كان بمثابة "نقطة تحول" في المباراة.