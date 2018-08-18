صحيفة تكشف خطة ريال مدريد لضم مبابي

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لضم الموهبة الفرنسية كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لتعويض رحيل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، جهز خطة للظفر بخدمات نجم فرنسا الصاعد كيليان مبابي.



© Sputnik . Alexey Filippov لفتة إنسانية... ماذا فعل مبابي بمكافآت الفوز بكأس العالم

وتابعت الصحيفة، فإن خطة رئيس الميرنجي، تتكون من ثلاث مراحل، وأن بيريز استوعب في الأسابيع الأخيرة، أنه لا يجب استفزاز إدارة باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة، أن الأبيض الملكي سيعتمد — الآن — على خطة محكمة، من أجل الظفر بخدمات النجم الشاب مبابي، أولى مراحلها هي احترام إدارة باريس سان جيرمان، حيث لا يرغب النادي الفرنسي أن يتم وضعه تحت الضغط.

وأشارت إلى، أن إدارة الميرنجي يتحتم عليها، إلى جانب باقي لاعبي الفريق، ضبط كلامهم بعناية، وعدم الإدلاء بأي تعليقات في فترة انتقالات اللاعبين، من أجل أن تُكلل مهمة التعاقد مع مبابي، (19 عاما) بالنجاح.

أما المرحلة الثانية، فهي انتظار قرار الاتحاد الأوروبي بشأن قوانين اللعب النظيف، إذ يخشى باريس سان جيرمان، حرمانه من إبرام تعاقدات في الصيف المقبل، لاسيما بعد تعاقد نادي العاصمة الفرنسي مع نيمار ومبابي في وقت سابق، بمبالغ مالية كبيرة.

وفي المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة فلورنتينو بيريز، سيكون التقدم بعرض مالي لا يمكن لباريس سان جيرمان رفضه.

واختتمت الصحيفة، أن مبابي استطاع إثبات علو كعبه كواحد من أحسن اللاعبين الصاعدين في عالم كرة القدم.