لفتة إنسانية... ماذا فعل مبابي بمكافآت الفوز بكأس العالم

قام نجم فرنسا الشاب كيليان مبابي، لاعب "باريس سان جيرمان"، بلفتة إنسانية رائعة عقب حسم منتخب الديوك للقب المونديال للمرة الثانية في تاريخهم، حيث كانت المرة الأولى عام 1998.

© REUTERS / Lee Smith مبابي أفضل لاعب شاب في مونديال روسيا...بالأرقام ، فإن مبابي تبرع بـ400 ألف جنيه إسترليني، لصالح الجمعيات الخيرية المختلفة، وهي إجمالي المكافآت التي حصل عليها بعد كل مباراة والمقدرة بـ17 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى جائزة الفوز بالبطولة 250 ألف جنيه إسترليني.

وكان مبابي قد حصل على جائزة أفضل لاعب صاعد في البطولة، وذلك بعد تتويج منتخب بلاده بالكأس الذهبية متفوقا على كرواتيا في المباراة النهائية بنتيجة 4-2.

وأوضحت الصحيفة أن مبابي البالغ من العمر 19 عاما، هو أحد مؤسسي إحدى الجمعيات الخيرية التي تساعد في تنظيم الأنشطة الرياضية للأطفال ذوي الإعاقة.

وختمت بأن مبابي أكد قبل ذلك أنه لا ينبغي أن يحصل اللاعبون على الأموال مقابل تمثيل منتخب بلادهم، لذلك تبرع بكل المكافآت التي حصل عليها.