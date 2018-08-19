مدرب بلغاري يواجه عقوبة قاسية بسبب تعديه على حكام خلال مباراة

يواجه المدرب البلغاري أتاناس جامبازكي، عقوبة قاسية بعد أن هاجم اثنين من الحكام بعد هزيمة فريقه كاريانا إدرين 2-1، على أرضه أمام سترومسكا سلافا في دوري الدرجة الثانية البلغاري لكرة القدم، أمس السبت.

وقال مسؤولون إن الاتحاد البلغاري لكرة القدم سيناقش الواقعة في بداية الأسبوع المقبل، بعد مشاهدة لقطات التلفزيون.



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وفقد جامبازكي الغاضب أعصابه واقتحم الملعب بعد أن سجل الفريق الزائر هدف الفوز في الدقيقة 90 عقب، احتساب الحكم إيفايلو نينكوف ركلة حرة.

وحاول الحكم المساعد جورجي فليكوف الدفاع عن نينكوف ووقف أمامه قبل أن يتلقى لكمتين في وجهه ولكمة في صدره من جامبازكي.

وأخرج رجلا شرطة جامبازكي (49 عاما) من الملعب، وأطلق الحكم صفارة النهاية بعد قليل من الواقعة.

ورفض جامبازكي، الذي تولى من قبل تدريب العديد من أندية الدرجة الأولى ومنها سلافيا صوفيا ومونتانا، وناديه التعقيب.

وتعرض عدة مسؤولين، وبينهم حكام أوروبيون، لهجمات في بلغاريا في السنوات الماضية التي شهدت اتهامات واسعة النطاق بالفساد في الدوري المحلي.

ويواجه الاتحاد البلغاري لكرة القدم والحكام في الدولة الواقعة على البحر الأسود انتقادات من أندية ووسائل إعلام ومشجعين بالتحيز لأندية معينة، ومنها لودوجورتس الذي أحرز لقب الدوري عدة مرات على التوالي بعد ترقيه لأول مرة إلى الدرجة الأولى في 2011.