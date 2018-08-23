موراتا يمتدح أسلوب مدربه الجديد في تشيلسي

سجل الفارو موراتا ثاني أهدافه في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في 2018 خلال انتصار تشيلسي 3-2 على ارسنال، يوم السبت الماضي، لكن المهاجم الإسباني يبدو واثقا من قدرته على هز الشباك بشكل منتظم هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد ماوريتسيو ساري.

وقال موراتا إن أسلوب اللعب المباشر، الذي طبقه المدرب السابق انطونيو كونتي لم يكن يناسبه، متوقعا أن تتاح له المزيد من الفرص للتسجيل في ظل أسلوب اللعب القائم على الاستحواذ على الكرة، الذي ينتهجه ساري.

وقال موراتا لمحطة تشيلسي التلفزيونية: "الشيء الأكثر أهمية هو الحالة التي نلعب في إطارها".

© REUTERS / CARL RECINE بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

وأضاف "كان أسلوب اللعب العام الماضي هو الأسلوب المباشر. كان لزاما علي أن احمي الكرة أثناء ألعاب الهواء وهذا ليس أفضل ما اتمتع به".

وتابع موراتا "يمكنني الآن أن أهاجم في المساحات وألعب من لمسة واحدة وانطلق نحو منطقة الجزاء من أجل التعامل مع التمريرات العرضية وهذا ما يناسبني بصورة أكبر".

ونوه إلى أن "المدرب يعمل في ظل وجود الكرة دوما معنا. عندما تعمل مع وجود الكرة معك فإنه تتاح لك المزيد من الفرص وتسنح للمهاجمين المزيد من الفرص".

وسيتوجه تشيلسي، الذي فاز بمباراتيه في الدوري هذا الموسم، للقاء نيوكاسل يونايتد، يوم الأحد المقبل، بحسب ما نقلت "رويترز".