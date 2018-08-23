ريال مدريد لم يستسلم و يراقب هدفه من بعيد

لايزال نادي "ريال مدري" الإسباني يراقب تطورات أزمة نادي العاصمة الفرنسية "باريس سان جيرمان" مع قانون اللعب النظيف من أجل التقدم بعرض لضم مهاجمه الشاب الفرنسي كيليان مبابي لصفوفه ضمن فترة الانتقالات الصيفية.

ورغم إصدار النادي الملكي الإسباني في وقت سابق بيانا ينفي فيه إمكانية التعاقد مع الفرنسي إلا أنه لايزال يراقب المهاجم الشاب، مستفيدا من أزمة ناديه الباريسي.

فبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن "باريس سان جيرمان" تعاقد مع مبابي القادم من موناكو الصيف الماضي مع إلزامية الشراء بمبلغ وصل لـ180 مليون يورو، والمبلغ الذي يتوجب دفعه يوم الاثنين المقبل.

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الأمر الذي سيضع النادي الباريسي تحت رحمة قانون اللعب النظيف، حيث سينتهك النادي الفرنسي بذلك بندين من قواعد اللعب النظيف، أحدهما يتعلق بحجم المصاريف، التي يجب أن تكون أقل من العوائد و الثاني يرتبط بتحديد رواتب اللاعبين.

وفي حال انتهاكه لهذين البندين فإنه سيتعرض للحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية، بالإضافة لغرامة مالية والحرمان من التعاقدات.

من جهته سيصدر الاتحاد الأوروبي نتائج تحقيقاته، يوم 30 أغسطس/آب الحالي، وفي حال إثبات المخالفة فإن النادي الملكي يرغب بتقديم عرض لضم مبابي.

ويذكر أن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم فتح التحقيقات مع "باريس سان جيرمان" بسبب صفقة نيمار من برشلونة، التي كلفت 222 مليون يورو.