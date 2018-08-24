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20:50 24 أغسطس/ أب 2018
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    جوزيه مورينيو

    رد "غير متوقع" من مورينيو بشأن رحيله عن مان يونايتد

    © REUTERS / Jason Cairnduff
    رياضة
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    علق المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، على الشائعات التي تتعلق بشأن وجود خلافات داخل فريقه خلال الفترة الماضية.

    وبحسب صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، رد البرتغالي جوزيه مورينيو، على التقارير التي تحدثت عن وجود خلافات بينه، وبين إد وودوارد، المدير التنفيذي للنادي، قائلا "لا توجد أية مشاكل بيني وبين إد وودوارد".

    مورينيو
    © Sputnik . Alekci Felebbov
    مورينيو يكشف حقيقة الخلاف مع بوغبا
    وتابع مورينيو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام توتنهام، يوم الإثنين بالدوري الإنجليزي: "أعتقد بأنه كان أسبوعا صعبا، دائما ما تكون الأمور صعبة بعد خسارة مباراة، خاصة على الأشخاص الذين يكترثون حقا بأن يكونوا محترفين في عالم كرة القدم".

     

    ووصل مورينيو إلى المؤتمر قبل حوالي نصف ساعة من الموعد المحدد له، حيث لم يحضر عدد كبير من وسائل الإعلام على غير العادة، في حيلة منه للهرب من أسئلة الصحفيين حول مسألة رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة، كما أن المؤتمر لم يستمر سوى لأربع دقائق فقط.
    وأوضح: "لا تسألوني؛ لأنني لا أقرأ أخباركم ومقالاتكم، لا أعرف حتى 10% مما يكتب، أو ما يقال على شاشة التلفاز".

     

    وردا عن سؤال حول ما أدلى به بول بوغبا قبل فترة، قائلا: "إن السلوك داخل الفريق ليس على ما يرام قال مورينيو: "بول عليه أن يجاوب هو على ما قاله وليس أنا، عليك أن تجلبه وتسأله بنفسك".

    وأردف: "أتطلع دائما للمباريات المقبلة، خاصة بعد نتيجة سلبية؛ حيث إن كل ما تريده هو أن تلعب مجددا، أحب كرة القدم، وأحب الوقوف على خط الملعب في منطقة المدربين".

    وعن توتنهام ومدربه ماوريتسيو بوتشيتينو: "لا أريد أن أعلق، بالتأكيد ستكون مباراة صعبة، سنواجه فريقا كان من ضمن الأربعة الأوائل في ترتيب جدول الموسم الماضي، ما أريده هو أن نلعب بشكل جيد ونفوز، لا نرتكب أي خطأ، نلعب بشكل جيد، ونحقق الفوز، هذا ما أريده".

    وعن رد الفعل بعد الهزيمة أمام برايتون، أتم تصريحاته قائلاً: "أنتم متشائمون، أما أنا فلست كذلك".

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