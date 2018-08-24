رد "غير متوقع" من مورينيو بشأن رحيله عن مان يونايتد

وبحسب صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، رد البرتغالي جوزيه مورينيو، على التقارير التي تحدثت عن وجود خلافات بينه، وبين إد وودوارد، المدير التنفيذي للنادي، قائلا "لا توجد أية مشاكل بيني وبين إد وودوارد".
وردا عن سؤال حول ما أدلى به بول بوغبا قبل فترة، قائلا: "إن السلوك داخل الفريق ليس على ما يرام قال مورينيو: "بول عليه أن يجاوب هو على ما قاله وليس أنا، عليك أن تجلبه وتسأله بنفسك".
وأردف: "أتطلع دائما للمباريات المقبلة، خاصة بعد نتيجة سلبية؛ حيث إن كل ما تريده هو أن تلعب مجددا، أحب كرة القدم، وأحب الوقوف على خط الملعب في منطقة المدربين".
وعن توتنهام ومدربه ماوريتسيو بوتشيتينو: "لا أريد أن أعلق، بالتأكيد ستكون مباراة صعبة، سنواجه فريقا كان من ضمن الأربعة الأوائل في ترتيب جدول الموسم الماضي، ما أريده هو أن نلعب بشكل جيد ونفوز، لا نرتكب أي خطأ، نلعب بشكل جيد، ونحقق الفوز، هذا ما أريده".
وعن رد الفعل بعد الهزيمة أمام برايتون، أتم تصريحاته قائلاً: "أنتم متشائمون، أما أنا فلست كذلك".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)