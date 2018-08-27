بعد أزمة محمد صلاح... تحذير من اتحاد الكرة المصري

أكد خالد لطيف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة ضد عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمه من دون أن يكون له علاقة بها، وأن هذه الحسابات دأبت على نشر أخبار كاذبة عنه وعن الجبلاية.

وأضاف خالد لطيف، أن كل ما نشر على هذه الصفحات لا تعبر عن وجهة نظره، ولا عن وجهة نظر اتحاد الكرة، كما أنه لا يملك حسابا على تويتر، مشيرا إلى أن زيادة نشاط الصفحات والحسابات المزورة تشير إلى أنها حملة ممنهجة ضد الاتحاد وأعضائه، وأنه على ثقة بأن الجهات المختصة ستتوصل إلى مرتكبي هذه الجريمة التي يعاقب عليها القانون.

© AP Photo / Efrem Lukatsky ليفربول يدخل على خط أزمة محمد صلاح ويرسل احتجاجا إلى اتحاد الكرة

فيما عبر مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد عن استيائه أيضا من ظهور صفحات تحمل اسمه كذبا ولا تنشر أخبارا صحيحة، وأكد أنه ينوي اتخاذ موقف رسمي ضدها في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

وكان المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد قد أعلن في وقت سابق أنه لا يملك حسابات أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باستثناء الرسمية منها، حيث صدرت عدة صفحات غير رسمية تحمل اسمه ولا تعبر عنه.



وكان تداول خطاب مزور موقع باسم رئيس الاتحاد المصري المهندس هاني أبو ريدة بخصوص اللاعب محمد صلاح، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دعا الاتحاد إلى التنويه بأنه مزور.

يذكر أن محمد صلاح نشر مساء الأحد، تغريدة هاجم فيها الاتحاد المصري لكرة القدم قال فيها: "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة… لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تماما… ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي…. لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".

الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي… لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟! — Mohamed Salah (@MoSalah) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

ونشبت أزمة بين محمد صلاح واتحاد الكرة بسبب "طائرة المنتخب" واستغلال صورة صلاح لصالح شركة اتصالات منافسة لتلك الراعية للاعب، وهي الأزمة التي تم حلها بتدخل من وزير الرياضة السابق خالد عبد العزيز.

وأفادت تقارير إبان الأزمة، أن محمد صلاح يفكر في "الاعتزال الدولي" بسبب أزماته مع اتحاد الكرة.

كما نشر وكيل أعمال محمد صلاح، رامي عباس، تغريدات وضح فيها سر غضب اللاعب من الاتحاد المصري، قائلا: "لقد طلبنا ضمانات تتعلق بمحمد صلاح وقت وجوده مع المنتخب الوطني، وتأكيدات على أن انتهاك حقوق الصور لن يحدث مرة أخرى، هذا كل شيء".

We asked for guarantees regarding Mohamed’s wellbeing whilst with the national team, and assurances that the image rights violations wouldn’t happen again. That’s all. They have yet to respond. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

ونشر الاتحاد المصري بيانا رسميا، قال فيه: "اتحاد الكرة لم يتلق أي اتصالات أو رسائل أو مخاطبات مباشرة من أي من لاعبي المنتخب الوطني الأول، وبالأخص من جانب النجم محمد صلاح كما تردد، وكل ما تلقاه الاتحاد من مخاطبات رسمية من جانب الوكيل الكولومبي للاعب".

وأعلن الاتحاد أنه سيعقد اجتماعا عاجلا، اليوم الاثنين، يعقبه مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الاجتماع.