أرقام سلبية من خسارة مانشستر يونايتد لم تحدث منذ 46 عاما

تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خسارة كبيرة على أرضه ووسط جماهيره بثلاثية نظيفة من نظيره توتنهام، مساء أمس الاثنين، في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحوم الشكوك حول إكمال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لعقده برفقة الشياطين الحمر، بعد خسارة مباراتين من أول 3 ثلاث مباريات للريد ديفلز بالبريميرليغ.

© REUTERS / Jason Cairnduff رد "غير متوقع" من مورينيو بشأن رحيله عن مان يونايتد

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قالت إن المدرب السابق لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، سيضع قدميه داخل الدوري الإنجليزي عبر بوابة "مانشستر يونايتد"، خلفا لجوزيه مورينيو.

خلال الخسارة المذلة للشياطين الحمر، أمس، على ملعبهم تحققت الكثير من الأرقام السلبية لم تحدث منذ 46 عاما.

— خسر مانشستر يونايتد مباراتين من أول 3 مواجهات له بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ موسم 1992-1993، وهو الذي شهد فوزه باللقب.

2 — مانشستر يونايتد خسر 2 من أول 3 مباريات افتتاحية لموسم الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 1992/93 (عندما حقق اللقب بفارق 10 نقاط). ممكن؟ pic.twitter.com/qYXN8D0A9H — You Stats (@YouStats) ٢٧ أغسطس ٢٠١٨

— ولا فريق لندني ربح مباراة في الدوري في الأولد ترافورد منذ فوز توتنهام 2-1 في يناير 2014 (7 تعادلات 15 هزيمة منذ ذلك الحين).

2014 — ولا فريق لندني ربح مباراة في الدوري في الأولد ترافورد منذ فوز توتنهام 2-1 في يناير 2014 (7 تعادلات 15 هزيمة منذ ذلك الحين). مقبرة. — You Stats (@YouStats) ٢٧ أغسطس ٢٠١٨

— هذه أقسى خسارة لمورينيو على أرضه في كافة المسابقات مع جميع الفرق التي دربها طوال مسيرته، حيث لعب 438 مباراة في كل البطولات حتى الآن.

3 — الخسارة 0-3 من توتنهام هي أكبر خسارة لجوزيه مورينيو على أرضه في مسيرته التدريبية (438 مباراة في كل البطولات). ضربة. — You Stats (@YouStats) ٢٧ أغسطس ٢٠١٨

— هذا أكبر فوز لتوتنهام على مانشستر يونايتد بملعب "أولد ترافورد" منذ أكتوبر/ تشرين الأول 1972، عندما تغلب عليه بنتيجة 4-1، في مباراة أحرز فيها مارتن بيترز أهداف فريقه الأربعة.

— المباريات الثلاث التي فاز فيها توتنهام على مانشستر يونايتد بالدوري على ملعب "أولد ترافورد"، جاءت بوجود 3 مدربين مختلفين هم بالإضافة إلى ماوريسيو بوكيتينو، أندري فياس بواس (سبتمبر/ أيلول 2012) وتيم شيروود (يناير/ كانون الثاني 2014).

— هذه الخسارة رقم 50 لمانشستر يونايتد على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

— فصل بين الهدفين الأول والثاني لتوتنهام 133 ثانية فقط وهو أسرع توقيت بين هدفين لفريق ضيف على ملعب "أولد ترافورد"، منذ أبريل/ نيسان 2012 (112 ثانية بين هدفي نيكولا ييلافيتش وستيفن بينار لصالح إيفرتون).