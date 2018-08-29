يوفنتوس يحقق قفزة تاريخية... تعرف على أغنى عشرة أندية في العالم

نشر موقع "Money Control" قائمة بأغنى عشرة أندية كرة قدم في العالم، وشهدت القائمة هيمنت 6 أندية إنجليزية في القائمة.

القائمة التي نشرها الموقع شهدت سيطرة إنجليزية كاسحة بتواجد 6 أندية، بالإضافة لناديين إسبانيين وناد وحيد لكل من ألمانيا وإيطاليا.

كما وأكد الموقع على الصحوة المالية لناد يوفنتوس وذلك عبر تحقيقه نموا زائدا بمعدل 55 في المئة ليدخل في القائمة.

وجاء في المرتبة العاشرة، نادي توتنهام الإنجليزي، بقيمة إجمالية وصلت لـ1,24 مليار دولار.

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ودخل نادي يوفنتوس الإيطالي للقائمة محتلا المرتبة التاسعة بعد تحقيقه لقفزة كبيرة على صعيد المالي، ولتصل قيمته الإجمالية الى 1,47 مليار دولار.

وكان للبرتغالي، كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثا لصفوفه الدور الاكبر في زيادة قيمة أسهم النادي في سوق البورصة.

وفي المرتبة الثامنة حل نادي ليفربول الإنجليزي بقيمة إجمالية وصلت لـ1,94 مليار دولار.

وبقيمة وصلت لـ2,06 مليار دولار حل نادي تشيلسي الإنجليزي سابعا.

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وفي المرتبة السادسة حل نادي أرسنال بقيمة إجمالية وصلت لـ2,24 مليار دولار.

وخامسا حل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وبقيمة مالية وصلت لـ2,47 مليار دولار.

العملاق البافاري و النادي الوحيد الممثل لألمانيا ناد بايرن ميونيخ إحتل المرتبة الرابعة وبقيمة إجمالية وصلت لـ3,06 مليار دولار.

وثالثا حل ناد برشلونة الإسباني وبقيمة إجمالية وصلت لـ4,06 مليار دولار.

وليأتي غريمه ريال مدريد في المرتبة الثانية وبقيمة إجمالية وصلت لـ4,09 مليار دولار.

وليتزعم نادي مانشستر يونايتد القائمة وبقيمة إجمالية وصلت لـ4,12 مليار دولار.

وتعد قيمة النادي هي بمثابة قيمة المؤسسة ككل، وتتضمن حقوق المساهمين وصافي الديون، بالإعتماد على أسعار الصرف.