تركي آل الشيخ يفتح النار على رمضان صبحي ووكيله

هاجم رئيس هيئة الرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اللاعب الدولي المصري رمضان صبحي، نجم فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، اليوم الأربعاء.

وقال تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم نفاوض رمضان صبحي لبيراميدز لكي يرفض… في مركزه لدينا من هو أفضل منه".

كما طالب آل الشيخ لاعب الأهلي السابق، بعدم إبداء انتمائه وحبه للقلعة الحمراء، بينما كان "يفاصل في المرتب والمميزات، عندما كنا نفاوضه في وقت سابق.. اكسبوا جماهيرية بعيد عنا"، على حد قول رئيس هيئة الرياضة السعودية.

واختتم آل الشيخ، بقوله: "لن نفاوض أي لاعب في الأهلي، لا الآن ولا مستقبلا، إلا عن طريق إدارة النادي.. لم نفاوض ولن نفاوض تريزيجيه — حجازي — صبحي".



وكان تركي آل الشيخ أعلن عن صفقات عالمية لفريقه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ورد نادر شوقي، وكيل اللاعب قائلا: "رمضان صبحي صعب على نادي بيراميدز لأنه لا يغير من مبادئه".

وأكمل شوقي في تصريحات لموقع "يالا كورة" الرياضي المصري: "رمضان لديه مبادئ، والجميع يعلم أنه إذا قرر العودة إلى مصر فسيكون إلى النادي الأهلي فقط، اللاعب مستمر مع ناديه الإنجليزي وما يتردد عن العودة غير مطروح".

وعن مناقشة راتبه عندما فاوضه الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الماضية، رد وكيل رمضان أن الأمر لم يصل إلى حد المفاوضات، وأن الأمر كان مجرد جلسة.

وقال: "عندما طلب عودة رمضان، أخبرته أن الأمر سابق لأوانه وأنه في حال عودته فناديه ستوك سيتي — في ذلك الوقت- سيطلب رقم معين، واللاعب سيطلب الرقم الذي كان يحصل عليه في الدوري الإنجليزي".

ورد تركي آل الشيخ على نادر شوقي قائلا، "يا نادر شوقي… مش حنتظر كلام من واحد بتاع كوك… إذا عندك إثبات للي بتقوله طلعه… وإلا لمّ نفسك… وصلت؟!".