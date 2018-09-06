ناديان عربيان يتصدران قائمة أفضل الشعارات حول العالم

احتل ناديان عربيان صدارة قائمة أفضل شعارات الأندية حول العالم، التي أعدتها إحدى الصحف الأوروبية اليوم الخميس، بناء على استطلاع رأي بين القراء.

وبحسب الاستطلاع الذي أعدته صحيفة "ماركا" الإسبانية، تفوق الرجاء البيضاوي المغربي والأهلي المصري على أندية أوروبية عريقة في التصويت، كقطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، اللذين حلا في قائمة الـ10 الأوائل، وكذلك مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي حل في الترتيب الـ11.

© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN رد حاسم من تركي آل الشيخ على "مزحة" مدحت شلبي بشأن لاعب الأهلي

وتضم القائمة 50 ناديا، يتصدرها الرجاء البيضاوي وتذيلها أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.

وجاءت قائمة العشرة الأوائل في القائمة، التي لا يزال التصويت بها مستمرا على النحو الآتي:

1- الرجاء البيضاوي (المغرب).

2- الأهلي (مصر).

3- ريال مدريد (إسبانيا).

4- ليفربول (إنجلترا).

5- برشلونة (إسبانيا).

6- الوداد الرياضي (المغرب).

7- كولو كولو (تشيلي).

8- سلتيك (اسكتلندا).

9- بالميراس (البرازيل).

10- فالنسيا (إسبانيا).