ناديان عربيان يتصدران قائمة أفضل الشعارات حول العالم

وبحسب الاستطلاع الذي أعدته صحيفة "ماركا" الإسبانية، تفوق الرجاء البيضاوي المغربي والأهلي المصري على أندية أوروبية عريقة في التصويت، كقطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، اللذين حلا في قائمة الـ10 الأوائل، وكذلك مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي حل في الترتيب الـ11.
وتضم القائمة 50 ناديا، يتصدرها الرجاء البيضاوي وتذيلها أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.
وجاءت قائمة العشرة الأوائل في القائمة، التي لا يزال التصويت بها مستمرا على النحو الآتي:
1- الرجاء البيضاوي (المغرب).
2- الأهلي (مصر).
3- ريال مدريد (إسبانيا).
4- ليفربول (إنجلترا).
5- برشلونة (إسبانيا).
6- الوداد الرياضي (المغرب).
7- كولو كولو (تشيلي).
8- سلتيك (اسكتلندا).
9- بالميراس (البرازيل).
10- فالنسيا (إسبانيا).
¡¡Ojo a la subida del @RCAOfficiel1949, ya en cabeza!! Y ojo también a la subida del @AlAhly, @ColoColo, @WACofficiel, @Palmeiras y @CelticFC, en el 🔝🔟. Los escudos de @realmadrid, @FCBarcelona y @valenciacf, por ahora los favoritos de #LaLiga Santander https://t.co/5JNJjlDbMy— MARCA (@marca) ٦ سبتمبر ٢٠١٨
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