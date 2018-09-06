بالصور... إصابة مروعة لمدافع فرنسا بعد تدخل عنيف من روديغر

انتهت مباراة بطلي نسختي كأس العالم الأخيرتين ألمانيا وفرنسا بالتعادل بدون أهداف، والتي أقيمت، مساء اليوم الخميس، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، تعرض بنجامين بافارد، ظهير أيمن منتخب فرنسا، لتدخل عنيف من أنطونيو روديغر، مدافع ألمانيا خلال المباراة.

وفي الدقيقة الثالثة، انطلق روديغر على الجهة اليسرى، إلا أنه دهس بقدمه رقبة بافارد، أثناء قيام الأخير بمحاولة إخراج الكرة لركلة ركنية.

وخرج لاعب شتوتجارت لتلقي العلاج، وعاد لاستئناف المباراة بعد دقائق قليلة، بينما ظهرت آثار حذاء روديغر على رقبته.

وتعد تلك المباراة التي أقيمت اليوم هي اللقاء الأول ضمن دوري الأمم الأوروبية بنسختها الأولى، التي ستلعب على مدار الموسم كاملا خلال فترات التوقف الدولي.