بوغبا يفضل اللعب بجوار ميسي عن كريستيانو رونالدو

مازلت التقارير الصحفية تربط النجم الفرنسي، بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالانتقال للنادي الإسباني برشلونة خلال إحدى فترتي الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلتين.

وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، يرجح كفة النادي الكتالوني في سباق التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد، بول بوغبا.



© AFP 2018 / صحيفة تكشف كيف سينهي نادي برشلونة صفقة بوغبا

وأشارت الصحيفة، إلى أن بوغبا يريد اللعب إلى جانب ميسي، أكثر من مرافقة كريستيانو رونالدو في يوفنتوس، الساعي أيضا لاستعادة نجمه الفرنسي السابق.

وأثير الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة، حول مستقبل بوغبا، بالنظر إلى علاقته المتوترة مع مدربه في اليونايتد، خوسيه مورينيو.

وكان بوغبا قد أدلى بتصريح سابق، قال فيه: "ميسي يجعلني أحب كرة القدم، سيكون دائما قدوتي كلاعب وشخص".

ووفقا لصحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية، حاول النادي الكتالوني ضم اللاعب الدولي الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى لاعبين هما ياري مينا وأندريه غوميز إلا أن فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رفض العرض.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية، أنه سيسعى لضم بوغبا بكل الطرق الممكنة، مشيرة إلى أن البارسا ربما ينتهج نفس الطريقة التي ضم بها الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو.

© Sputnik . Alekci Felebbov مورينيو يكشف حقيقة الخلاف مع بوغبا

وكان برشلونة قد حاول ضم كوتينيو في الصيف الماضي، لكن ليفربول رفض، قبل أن يواصل مساعيه التي تكللت بإبرام الصفقة في يناير وهو ما يأمل في تكراره مع بوغبا.

وتشهد علاقة بوغبا توترا كبيرا مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو خلال الأشهر الأخيرة، رغم منحه شارة قيادة الشياطين الحمر في الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 2-1، في الجولة الأولى من البريمييرليغ.

وكانت ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" ، في وقت سابق، أن برشلونة بدأ في وضع خطة بديلة، من أجل إقناع مانشستر يونايتد، بالتخلي عن نجمه الفرنسي بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة.

واقترح برشلونة — وقتها — على "الشياطين الحمر"، صفقة تبادلية يحصل بموجبها الفريق الإنجليزي العريق على إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبلي، بينما ينال الفريق الكتالوني بوغبا.