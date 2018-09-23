بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري (2-1)

فاز نادي الزمالك على المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في مباراة الجولة الثامنة من الدوري الممتاز المصري التي أقيمت مساء اليوم الأحد.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي وحوريا في دوري أبطال أفريقيا (4-0)

وسجل محمود علاء الهدف الأول للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 6، وتعادل إسلام فؤاد للمقاولون في الدقيقة 31 من تسديدة قوية سكنت شباك جنش حارس الزمالك.

ونجح أوباما مهاجم الزمالك في تعديل كفة فريقه وأحرز هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 85.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب متفوقا على بيراميدز (له مباراة مؤجلة مع الأهلي) وفي المقابل بقى المقاولون بـ 7 نقاط في المركز الـ13.