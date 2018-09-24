بالفيديو... أفضل 4 أهداف في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا

وجاءت الأهداف الخمسة على النحو التالي:
— هدف مونغو بوكامبا لفريق أول أغسطس الأنغولي في نفس المباراة.
— هدف فوسيني كوليبالي لاعب الترجي التونسي أمام النجم الساحلي، في المباراة التي انتهت بفوز الترجي بهدف دون رد وتأهله إلى الدور قبل النهائي.
— هدف وليد سليمان لاعب الأهلي المصري في مرمى هوريا كوناكري الغيني، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة وتأهله إلى نصف النهائي.
— هدف صلاح محسن في نفس المباراة.
Watch the top 5 Goals from the Quarter-Finals of the #TotalCAFCL. Which one is the best? pic.twitter.com/mH4li77CWD— CAF (@CAF_Online) September 24, 2018
كما نشر الاتحاد الأفريقي أيضا مقطع فيديو آخر لما وصفه بأفضل محاولات إنقاذ المرمى في مباريات دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.
Watch the top saves from the Quarter-Finals of #TotalCAFCC pic.twitter.com/aiGUUHTiLx— CAF (@CAF_Online) September 24, 2018
Watch the top saves from the Quarter-Finals of #TotalCAFCL pic.twitter.com/2xVpHeuwQ4— CAF (@CAF_Online) September 24, 2018
ومن المقرر أن تقام مباريات دور نصف النهائي يومي 2 و23 أكتوبر/تشرين الأول، حيث يلتقي الأهلي المصري مع وفاق سطيف الجزائري، فيما سيلعب الترجي التونسي أمام أول أغسطس الأنغولي.
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