بالفيديو... أفضل 4 أهداف في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الاثنين 24 سبتمبر/أيلول، أفضل 5 أهداف تم تسجيلها في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت الأهداف الخمسة على النحو التالي:

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي وحوريا في دوري أبطال أفريقيا (4-0)

- هدف جاكسون موليكا لفريق "مازيمبي" الكونغولي أمام "أول أغسطس" الأنغولي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) وتأهل أول أغسطس إلى نصف النهائي.

— هدف مونغو بوكامبا لفريق أول أغسطس الأنغولي في نفس المباراة.

— هدف فوسيني كوليبالي لاعب الترجي التونسي أمام النجم الساحلي، في المباراة التي انتهت بفوز الترجي بهدف دون رد وتأهله إلى الدور قبل النهائي.

— هدف وليد سليمان لاعب الأهلي المصري في مرمى هوريا كوناكري الغيني، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة وتأهله إلى نصف النهائي.

— هدف صلاح محسن في نفس المباراة.

Watch the top 5 Goals from the Quarter-Finals of the #TotalCAFCL. Which one is the best? pic.twitter.com/mH4li77CWD — CAF (@CAF_Online) September 24, 2018

​

كما نشر الاتحاد الأفريقي أيضا مقطع فيديو آخر لما وصفه بأفضل محاولات إنقاذ المرمى في مباريات دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

Watch the top saves from the Quarter-Finals of #TotalCAFCC pic.twitter.com/aiGUUHTiLx — CAF (@CAF_Online) September 24, 2018

​

Watch the top saves from the Quarter-Finals of #TotalCAFCL pic.twitter.com/2xVpHeuwQ4 — CAF (@CAF_Online) September 24, 2018

​

ومن المقرر أن تقام مباريات دور نصف النهائي يومي 2 و23 أكتوبر/تشرين الأول، حيث يلتقي الأهلي المصري مع وفاق سطيف الجزائري، فيما سيلعب الترجي التونسي أمام أول أغسطس الأنغولي.