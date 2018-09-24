"فرانس فوتبول" تطلق جائزة الكرة الذهبية للسيدات لأول مرة

وظل الحفل السنوي لتوزيع الجوائز، الذي سيقام هذا العام في باريس في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول، مقتصرا على اللاعبين الرجال منذ 1956 حينما فاز الأسطورة الانجليزي ستانلي ماثيوس بالجائزة الأولى، وفقا لـ"رويترز".

© AFP 2018 / ROBERTO SCHMIDT "فرانس فوتبول" تتوقع نتيجة الأخضر السعودي أمام روسيا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018

وقالت اللاعبة الدولية الفرنسية ويندي رينار مدافعة أولمبيك ليون لمجلة "فرانس فوتبول" : "إنها خطوة إلى الأمام، كرة القدم النسائية تتطور ومساحة عدم المساواة تتقلص رغم وجود هامش للتحسن".

وأضافت اللاعبة البرازيلية مارتا: "تمنيت دائما أن أرى لاعبة تفوز بهذه الجائزة المرموقة".

وكانت جائزة الكرة الذهبية تمنح من المجلة الفرنسية بالاشتراك مع الاتحاد الدولي (الفيفا) في الفترة بين 2010 و2015 قبل أن تصبح جائزة مستقلة بذاتها مجددا.

وسيقام حفل الفيفا لتوزيع جائزة أفضل لاعب في العالم، اليوم الإثنين.

وفازت الأمريكية كارلي لويد والهولندية ليكي مارتنز بجائزة الفيفا لأفضل لاعبة منذ استحداثها في 2016.