"فرانس فوتبول" تطلق جائزة الكرة الذهبية للسيدات لأول مرة

وظل الحفل السنوي لتوزيع الجوائز، الذي سيقام هذا العام في باريس في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول، مقتصرا على اللاعبين الرجال منذ 1956 حينما فاز الأسطورة الانجليزي ستانلي ماثيوس بالجائزة الأولى، وفقا لـ"رويترز".
وأضافت اللاعبة البرازيلية مارتا: "تمنيت دائما أن أرى لاعبة تفوز بهذه الجائزة المرموقة".
وكانت جائزة الكرة الذهبية تمنح من المجلة الفرنسية بالاشتراك مع الاتحاد الدولي (الفيفا) في الفترة بين 2010 و2015 قبل أن تصبح جائزة مستقلة بذاتها مجددا.
وسيقام حفل الفيفا لتوزيع جائزة أفضل لاعب في العالم، اليوم الإثنين.
وفازت الأمريكية كارلي لويد والهولندية ليكي مارتنز بجائزة الفيفا لأفضل لاعبة منذ استحداثها في 2016.
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