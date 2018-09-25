بطلة عالمية روسية تشارك في بطولة سوريا للقوة البدنية للسيدات

تشارك بطلة العالم للقوة البدنية الروسية ماريانا ناوموفا في بطولة الجمهورية العربية السورية للقوة البدنية للسيدات.

© REUTERS / RANEEN SAWAFTA بيد واحدة فقط... بطلة كاراتيه صغيرة من سوريا تحرز لقب الجمهورية

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أنه بمشاركة بطلة العالم للقوة البدنية الروسية ماريانا ناوموفا ، تقام بطولة الجمهورية للقوة البدنية للسيدات لرفعة الصدر غدا الأربعاء 26 أيلول/ سبتمبر في صالة رفع الأثقال في مدينة الفيحاء الرياضية في العاصمة دمشق.

وفي تصريح للوكالة السورية كشفت اللاعبة الروسية ناوموفا عن أنها تزور سوريا للمرة الثالثة.

وأشارت البطلة الروسية إلى أنه في كل زيارة لها يزداد عشقها "للشعب السوري الصامد رغم مرارة الحرب والأحداث الإرهابية وهذا يؤكد إرادته القوية لتحقيق النصر النهائي وعودة الأمن والأمان لكل الجغرافيا السورية".

لافتة إلى أن مشاركتها في بطولة الجمهورية تأتي تأكيدا لمحبتها لسوريا ولشعبها وتحية للجيشين السوري والروسي اللذين يصطفان في خندق واحد ضد الإرهاب وداعميه.

يشار إلى أن ناوموفا تحمل لقب بطلة العالم في رفع الأثقال أربع مرات وحائزة لقب أقوى فتاة في العالم كما حملت شعلة دورة الألعاب الأولمبية في سوتشي عام 2014. ولها نشاطات اجتماعية عديدة في روسيا حيث أقامت ورشات عمل في مدارس ومؤسسات الأطفال إضافة إلى الوحدات العسكرية لنشر ثقافة الرياضة والتعريف بأهميتها على الصحة والحياة.