ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة قبل الديربي

تلقى ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، صدمة جديدة قبل ديربي العاصمة، غدا السبت، أمام أتليتكو مدريد.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن نتائج الاختبارات الطبية أظهرت ابتعاد الظهير الإسباني، مارسيلو، بشكل كبير عن المشاركة مع فريقه ريال مدريد في ديربي العاصمة.

© Sputnik . Anton Denisov ريال مدريد على أعتاب خلاف جديد

وأشارت إلى أن اللاعب البرازيلي غاب عن تدريبات الريال ، اليوم الجمعة، مما يشير إلى غيابه عن الديربي بنسبة كبيرة.

وأعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي صدر قبل قليل، أن إصابة مارسيلو في عضلة ساقه اليمنى، ولا يزال يتابع تطور حالته الصحية لتحديد إمكانية لحاقه باللقاء من عدمه.

وعانى مارسيلو من الإصابة أمام إشبيلية، وخرج من المباراة في آخر 15 دقيقة، وترك فريقه يلعب بـ 10 لاعبين، بعد أن استنفد تبديلاته.

وأشارت الصحيفة إلى أن داني كارفاخال وألفارو أودريوزولا تدربا بشكل طبيعي مع النادي الملكي، ومن المتوقع الدفع بهما في الديربي، بعد الغياب أمام إشبيلية.