ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة قبل الديربي

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن نتائج الاختبارات الطبية أظهرت ابتعاد الظهير الإسباني، مارسيلو، بشكل كبير عن المشاركة مع فريقه ريال مدريد في ديربي العاصمة.
وأعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي صدر قبل قليل، أن إصابة مارسيلو في عضلة ساقه اليمنى، ولا يزال يتابع تطور حالته الصحية لتحديد إمكانية لحاقه باللقاء من عدمه.
وعانى مارسيلو من الإصابة أمام إشبيلية، وخرج من المباراة في آخر 15 دقيقة، وترك فريقه يلعب بـ 10 لاعبين، بعد أن استنفد تبديلاته.
وأشارت الصحيفة إلى أن داني كارفاخال وألفارو أودريوزولا تدربا بشكل طبيعي مع النادي الملكي، ومن المتوقع الدفع بهما في الديربي، بعد الغياب أمام إشبيلية.
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