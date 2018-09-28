خطوة جديدة تقرب زيدان من خلافة مورينيو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أسطورة التدريب في ريال مدريد اقترب بشدة من قيادة مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن زين الدين زيدان اتخذ الخطوة الأولى لتدريب مانشستر يونايتد.



© REUTERS / SERGIO PEREZ نصيحة استثنائية من زيدان إلى نجم كأس العالم

وتمر مسيرة مدرب اليونايتد الحالي، جوزيه مورينيو مع إدارة الفريق بمنعطف خطير، ويبدو أنه في طريقه إلى الرحيل، خاصة مع تزايد أزماته مع اللاعبين فضلا عن تراجع النتائج.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان الدين زيدان بدأ بالفعل في الحصول على دروس في اللغة الإنجليزية، لمساعدته في مهمته المنتظرة في أولد ترافورد.

ونوهت الصحيفة إلى أن زيدان، يرغب في تولي المهمة بعد فترة الراحة التي حصل عليها، عقب استقالته من تدريب ريال مدريد نهاية الموسم الماضي.

وأردفت الصحيفة، أن ما حققه المدرب الفرنسي مع الملكي "يغري إدارة الشياطين"، في إشارة إلى الإنجاز التاريخي لزيزو بانتزاعه لـ3 ألقاب دوري أبطال أوروبا، في السنوات الثلاث الماضية.

ولفتت الصحيفة إلى أن زيدان أيضا نجح في التعامل مع كوكبة كبيرة من النجوم في الريال، وهو ما فشل فيه المدرب البرتغالي الذي وتر أجواء غرفة الملابس بخلافاته مع اللاعبين، وأبرزهم بول بوغبا.

وحول خلافاته مع مدرب النادي مورينيو قال بوغبا في مقابلة مع قناة "TFI" الفرنسية، "دائما كانت هناك أمور صغيرة مع المدرب، فعلاقتنا تستمر على الوضع نفسه، مدرب مع لاعب".

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، كان قد صرح في وقت سابق لشبكة "سكاي سبورت" الألمانية على أنه ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية الرحيل عن النادي الإنجليزي.

قائلا "مستقبلي في الوقت الحالي في مانشستر يونايتد، ومازال لدي عقد معهم، وأنا ألعب هنا في هذه اللحظة، ولكن من يعرف ما سيحدث في المستقبل القريب".