بعد الهجوم على تركي آل الشيخ... "الكاف" يعاقب جماهير الأهلي

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم السبت، برئاسة ريموند هاك، توقيع عقوبات على النادي الأهلي بعد الهتافات المسيئة من جماهيره ضد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية.

وأعلن الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي على "تويتر" تغريم النادي الأهلي مبلغ 20 ألف دولار، وإيقافه مباراتين مع إيقاف التنفيذ.

جاء ذلك على خلفية السباب والشتائم التي وجهتها جماهير الأهلي، ضد بعض الشخصيات والتي من ضمنها رئيس هيئة الرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، في مباراة الفريق أمام حوريا الغيني، بإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قرار من لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم pic.twitter.com/4kcGwSpOPp — CAF — عربي (@caf_online_AR) ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨

وألزمت اللجنة، ضرورة عقد دورات تدريبية لتثقيف الجماهير خلال الفترة المقبلة، لعدم تكرار ذلك.

وكان حدث تعديل الفترة الماضية في اللوائح الكاف، حيث أصبحت لجنة العقوبات تعاقب على الهتافات المسيئة والعنصرية والسياسية في المدرجات،

وكان تركي آل الشيخ، قد كتب على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بشكل مفاجئ، إنه يفكر في الانسحاب من الاستثمار في الرياضة المصرية، بعد السباب الذي وجته الجماهير له.

وقال: "أفكر جديا بالانسحاب من الاستثمار فى الرياضة فى مصر، هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية، ليه الصداع".

ثم أعلنت القناة الفضائية الخاصة به "بيراميدز" انسحابه رسميا من الاستثمار في الرياضة المصرية.