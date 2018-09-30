بالفيديو... هازارد يتحدث العربية

تحدث النجم البلجيكي، ولاعب تشيلسي الإنجليزي، إيدين هازارد باللغة العربية، وذلك في فيديو له، بث عقب مباراة فريقه مع ليفربول.

وردا على سؤال وجه له، عن مدى قدرته على تسجيل 40 هدفا هذا الموسم، قال هازارد:"إن شاء الله".

وتعادل فريق تشيلسي الإنجليزي، مع نظيره ليفربول (1-1)، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.