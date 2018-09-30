4 نجوم من الملكي يغيبون عن لقاء تسيسكا في دوري الأبطال

أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد، جولين لوبيتيجي، قائمة لاعبيه الذين سيتوجهون لموسكو لمواجهة نادي تسيسكا الروسي، ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا.

القائمة شهدت استبعاد قائد الفريق سيرجيو راموس، لأسباب فنية لينضم لقائمة الغائبين بحجة الإصابة وهم غاريث بيل، مارسيلو و إيسكو، بحسب مانشر موقع "goal".

وجائت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا — نافاس — كاستيا

خط الدفاع: فاران — ناتشو — فاييخو — كارفاخال — أودريوزلا — ريجولين.

خط الوسط: كروس — مودريتش — فالفيردي — كاسيميرو — ليورنتي — أسينسيو — سيبايوس.

خط الهجوم: ماريانو — بنزيما —لوكاس فاكسيز — فينسوس جونيور.

📋✅ ¡Estos son los 20 convocados para el encuentro de Champions ante el @pfc_cska! #RMUCL pic.twitter.com/R8XPmPKepR — Real Madrid C.F. (@realmadrid) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

يذكر بان النادي الملكي يتصدر مجموعته بعد فوزه على روما الإيطالي، بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، بينما تعادل تسيسكا الروسي مع فيكتوريا بلزن بهدفين لكل فريق.