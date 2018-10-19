برشلونة يكشف حقيقة مساعيه لاستعادة نيمار

كشف نائب رئيس برشلونة الإسباني، جوردي كاردونير، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن سعي النادي الكتالوني، لاستعادة اللاعب البرازيلي نيمار، الذي رحل في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان نيمار كسر عقده مع برشلونة والمقدر بـ 222 مليون يورو، وانتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة تاريخية هزت عالم الساحرة المستديرة.



© Sputnik . Григорий Сысоев نيمار يعترف... ثنائي منتخب السعودية خطف أنظاره

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، قال كاردونير: "مجلس إدارة النادي لم يفكر في استعادة نيمار هذا سؤال لا قيمة له الآن".

وأوضح كاردونير الذي دافع عن نيمار لآخر لحظة قبل رحيله: "هو الذي غادر هذا شيء مختلف عما إذا كنا لم نثق به، ثم نود الآن استعادته، لكننا لم نناقش هذا الأمر في اجتماعاتنا".

وتابع أنه لو كان صاحب القرار بشأن استعادة اللاعب البرازيلي، فإنه لن يقوم بهذه الخطوة.

وشدد نائب رئيس برشلونة على نفي ما تردد عن قيام رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، باستطلاع رأي اللاعبين بشأن عودة نيمار.

وفي هذا الصدد رد مدرب برشلونة أرنستو فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة إشبيلية غدا السبت، على سؤال رأيه في عودة نيمار قائلا، "لقد دربته لمدة 15 يوما"، سيكون من الجيد طرح هذه الأسئلة لكن نيمار في فريق آخر، كل ذلك هو تكهنات، هذا موضوع جيد للتكهن، لكننا لا نعرف ما يمكن أن يحدث إنه أمر صعب، لا أعرف… سنرى"، وفق ما أوردته صحيفة ماركا.