بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وهيديرسفيلد (1-0) في الدوري الإنجليزي

فاز نادي ليفربول على مضيفه هيديرسفيلد تاون بهدف دون رد، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم المصري محمد صلاح، في الدقيقة 24.



بهذا الفوز يرفع ليفربول رصيده إلى 23 نقطة، مستقرا في المركز الثاني بفارق أهداف أقل عن مانشستر سيتي "المتصدر" بينما توقف هيديرسفيلد عند 3 نقاط في المركز التاسع عشر.