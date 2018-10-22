ريال مدريد يستقر على مورينيو بديلا للمدرب الحالي

تحوم الشكوك حول بقاء المدرب الإسباني المخضرم جولين لوبيتيجي، المدير الفني للفريق الأول بنادي ريال مدريد الإسباني في منصبه بعد النتائج السيئة التي مني بها الفريق خلال الفترة الماضية.



© AFP 2018 / VINCENZO PINTO الملكي يلجأ إلى السلطان من أجل حل مشكلة الهجوم ويعاني ريال مدريد على المستوى التهديفي بعد رحيل هدافه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الميركاتو الصيفي الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.وفي آخر 5 جولات بالليغا تمكن ريال مدريد من هز الشباك مرة وحيدة، خلال الخسارة 1-2 أمام ليفانتي.

وكانت أكدت صحيفة ماركا الإسبانية مساء أمس الأحد، أنه تم الاستقرار على إقالة المدرب الإسباني خلال أيام.

وأشارت الصحيفة إلى أن البديل الأقرب هو سنتياغو سولاري، الذي لعب بقميص النادي الملكي خلال الفترة ما بين 2000 و2005.

وخاض سولاري 208 مباراة مع ريال مدريد، وسجل 22 هدفا وصنع 14 وحقق 4 ألقاب مع الفريق الملكي.

فيما أكدت صيحفة ميرور البريطانية اليوم الإثنين، أن إدارة النادي الملكي تفكر بشدة في عودة جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق إلى قلعة البرنابيو مجددا.

وتولى مورينيو قيادة ريال مدريد في الفترة بين 2010 و2013، وتوج معه بلقب الدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.

يشار إلى أن مورينيو مهدد بالإقالة من تدريب مانشستر يونايتد، في ظل تراجع نتائج الشياطين الحمر هذا الموسم.