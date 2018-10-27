الأسرع في تاريخ "الريدز"... ليفربول ينشر فيديو مجمع لأهداف محمد صلاح الـ50 منذ انضمامه للنادي

نشر نادي ليفربول الإنجليزي على صفحته الرسمية بموقع"تويتر" أمس الجمعة مقطع فيديو لجميع أهداف النجم المصري محمد صلاح خلال مبارياته مع النادي.

وأحرز صلاح، 50 هدفا خلال 65 مباراة لاعبها لصالح النادي، ليصبح "الفرعون المصري" بذلك أسرع لاعب فى تاريخ الريدز يصل لهذا العدد من الأهداف.

👑 Mohamed Salah 👑



Fastest to 50 goals in #LFC history. 🔥



SO. MANY. GOOD. GOALS. 👇 pic.twitter.com/tPv7fyggqx — Liverpool FC (@LFC) October 26, 2018

وكان صلاح قد سجل هدفين في مرمى رد ستار بلجراد، بالمباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وبهذا وصل إلى هدفه رقم 50 منذ انضمامه لليفربول بداية الموسم الماضي قادما من روما الإيطالي.

“It’s good for all of us and I’m delighted for them. Everyone could enjoy [the goals]. It’s good for confidence, it’s very important for the team." 🙌🙌🙌https://t.co/jSAiIgZg5Z — Liverpool FC (@LFC) October 25, 2018

وبهذا الرصيد يكون صلاح قد تفوق أيضا على العديد من النجوم الآخرين الذين سجلوا 14 هدفا فى دورى أبطال أوروبا —بجانب رونالدو وزيدان- مثل أدريانو، ديفيد فيا، ميروسلاف كلوزه.