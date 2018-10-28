هدف على طريقة مارادونا في الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

شهد لقاء فريقي واتفورد وهيديرسفيلد ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، تسجيل لاعب واتفورد الأرجنتيني، روبيرتو بيريرا هدفا على طريقة مواطنه الأسطورة دييغو مارادونا.

وفي الدقيقة العاشرة من الشوط الأول سجل الأرجنتيني روبيرتو بيريرا هدفا بطريقة فنية، بعدما تمكن من تجاوز 6 لاعبين من الفريق المنافس.

ووصف الكثيرون من عشاق اللعبة بطريقة تسجيل الهدف بطريقة مشابهة للهدف الذي سجله الأسطورة مارادونا في نهائيات كأس العالم 1986، في مرمى المنتخب الإنجليزي.

Tak wczoraj z obroną Huddersfield zabawił się Roberto Pereyra.



Zdecydowanie jedno z największych objawień tego sezonu. https://t.co/X6d2z9Dz9f — Angielskie Espresso (@AngEspresso) ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨

يذكر أن واتفورد استطاع حصد نقاط المباراة كاملة بفوزه بثلاثة أهداف نظيفة.

هذا ويحتل نادي واتفورد المرتبة السابعة بترتيب الدوري الممتاز بينما يقبع نادي هيديرسفيلد في آخر الترتيب بثلاث نقاط فقط من 10 مباريات.