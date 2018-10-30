نيمار: ميسي "مثلي الأعلى"... ويتحدث عن "الوحش"

تحدث النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، عن علاقته بالأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وغريمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، قال نيمار إنه كان يتعلم كل يوم من الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما كان في برشلونة.



© REUTERS / JENNIFER LORENZINI بعد خماسية الكلاسيكو... رونالدو يخرج عن صمته ويهاجم رئيس ريال مدريد

وتابع نجم باريس سان جيرمان، إن ميسي مثله الأعلى في كرة القدم، فيما وصف البرتغالي رونالدو بالوحش.

وأضاف نيمار "واجهت ميسي ورونالدو ولعبت مع البرغوث، وهو بالنسبة لي أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، إنه مثلي الأعلى".

وتابع "مع ميسي كنت أتعلم كل يوم، سواء أثناء التدريبات أو المباريات أو مجرد مشاهدته يلعب، هذا الأمر جعلني أقوى وزاد من جودتي في الميدان".

وأردف "بالنسبة لكريستيانو رونالدو فهو وحش، مواجهته متعة وشرف، ولكن يجب أن تكون أكثر استعدادا أمامه، إنه واحد من أعظم اللاعبين، وذكي جدا، وفي الوقت نفسه يواصل التعلم".

واختتم "هما اثنان من كبار اللاعبين الذين يمكن أن أتحدث معهم، لأني أريد أن أتعلم أريد المزيد من كل شيء، الفوز بالبطولات وتسجيل المزيد من الأهداف، لذا سأستمر بالتعلم منهما كل يوم".