نورمحمدوف يلتقي أردوغان وزوجته... وهذه المناسبة التي جمعتهم (صور)

التقى المصارع الروسي، حبيب نور محمدوف، الاثنين الماضي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته.

جاء اللقاء بحسب صحيفة "يني شفق" التركية خلال مراسم افتتاح "مطار إسطنبول الدولي"، وذلك بناء على دعوة من الرئيس التركي.

ونشر بطل العالم للوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة (UFC)، صورة عبر حسابه بموقع إنستغرام تجمعه مع أردوغان وزوجته، معلقا: "جميل جدا أن التقي بكم".

كما نشر حبيب نورمحمدوف صورة أخرى له خلال وجوده في تركيا.

يذكر أن المصارع الروسي، حبيب نورمحمدوف، تمكن من هزيمة بطل "UFC"، كونور مكريغور، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، في مفاجأة مدوية لكل معجبيه، واقتنص منه بطولة العالم في "الوزن الخفيف"، في بطولة "UFC 229".