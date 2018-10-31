"فيفا" يتعرض للقرصنة ومعلومات حساسة ستنشر

تعرض موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعملية قرصنة، ومن المتوقع بأن يتم نشر المعلومات المسروقة، يوم الجمعة.

فبحسب صحيفة "New York Times" الأمريكية التي نشرت الخبر، فإنه لم يتم تحديد طبيعة المعلومات المسروقة التي سيتم نشرها.

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وناقش أعضاء "الفيفا" في اجتماعهم الأخير الذي أقيم في رواندا، حادثة القرصنة وخرجوا ببيان نندوا فيه بهذه الأعمال من أجل الحفاظ على نزاهة وشعبية اللعبة.

كما ندد الرئيس العام للفيفا، جياني إنفانتينو، بهذا الهجوم وأكد على التعاون القائم والمتبادل بين أعضاء الاتحاد في اتخاذ القرارات.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن مجلة "Der Spiegel" الألمانية قد حصلت على كميات كبيرة من المعلومات المسروقة من الاتحاد، بما في ذلك عقود ورسائل بريد إلكترونية خاصة.

وأدت هذه العملية إلى تداول العديد من الأخبار في الآونة الأخيرة حول مقترحات في تغيير سوق الانتقالات والتهرب الضريبي من قبل عدد من اللاعبين والمدربين في إسبانيا.