الأهلي يرفض معاقبة أزارو بعد واقعة قطع القميص... والكاف يرد

وبحسب موقع "كورة" الرياضي، رفض النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، معاقبة اللاعب المغربي، وليد أزارو، بسبب تمزيقه لقميصه، خلال مباراة الترجي.
وفي هذا الصدد قال محمد يوسف، المدرب العام للأهلي، إنه لا علاقة بين قميص أزارو الممزق، وصحة ضربة الجزاء.
وأبدى يوسف دهشته، من المطالبة بمعاقبة المهاجم المغربي، سواء من قبل الأهلي أو الكاف.
وأضاف: "تقنية الفيديو أثبتت صحة ضربتي الجزاء، بدليل أن الحكم احتسبهما".
وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم، قد أصدر بيانا، أمس السبت، طالب فيه بمعاقبة وليد أزارو، وحرمانه من خوض مباراة الإياب، الجمعة المقبل، على خلفية واقعة القميص، وبدعوى اعتدائه على أحد لاعبي الترجي.
وعن ذلك، قال عمرو شاهين مدير التسويق بالكاف، إن الشكوى الواردة من الاتحاد التونسي، تجعل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يستفسر عن كل ظروف وملابسات الواقعة.
وأكد أن الكاف لديه الرغبة، في فرض العدالة بشكل أكبر، وهو ما دفعه لتطبيق تقنية الفيديو، في الدور النهائي للبطولة.
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