الأهلي يرفض معاقبة أزارو بعد واقعة قطع القميص... والكاف يرد

أثار اللاعب المغربي وليد أزارو، هداف النادي الأهلي، اللغط خلال مباراة ذهاب نهائي أفريقيا أمام الترجي التونسي والتي انتهت لصالح الفريق المصري بثلاثة أهداف لهدف.

وبحسب موقع "كورة" الرياضي، رفض النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، معاقبة اللاعب المغربي، وليد أزارو، بسبب تمزيقه لقميصه، خلال مباراة الترجي.



وواجه أزارو اتهامات عقب اللقاء بأنه مزق قميصه لخداع الحكم الجزائري، مهدي عبيد شارف، للحصول على ركلة الجزاء الثانية للأهلي في المباراة، التي أحرز منها الفريق هدفه الثالث، عبر وليد سليمان.

وفي هذا الصدد قال محمد يوسف، المدرب العام للأهلي، إنه لا علاقة بين قميص أزارو الممزق، وصحة ضربة الجزاء.

وأبدى يوسف دهشته، من المطالبة بمعاقبة المهاجم المغربي، سواء من قبل الأهلي أو الكاف.

وأضاف: "تقنية الفيديو أثبتت صحة ضربتي الجزاء، بدليل أن الحكم احتسبهما".

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا (3-1)

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم، قد أصدر بيانا، أمس السبت، طالب فيه بمعاقبة وليد أزارو، وحرمانه من خوض مباراة الإياب، الجمعة المقبل، على خلفية واقعة القميص، وبدعوى اعتدائه على أحد لاعبي الترجي.

وعن ذلك، قال عمرو شاهين مدير التسويق بالكاف، إن الشكوى الواردة من الاتحاد التونسي، تجعل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يستفسر عن كل ظروف وملابسات الواقعة.

وأكد أن الكاف لديه الرغبة، في فرض العدالة بشكل أكبر، وهو ما دفعه لتطبيق تقنية الفيديو، في الدور النهائي للبطولة.