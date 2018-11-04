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15:07 04 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    دوري أبطال أوروبا

    بالأسماء... 16 ناديا أوروبيا عملاقا يخططون للانفصال عن دوري أبطال أوروبا

    © REUTERS / Pierre Albouy
    رياضة
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    كشفت تقارير صحفية أوروبية عن نية 16 ناديا أوروبيا الخروج من مسابقة دوري أبطال أوروبا "تشامبيونز ليغ"، وتشكيل بطولة جديدة.

    وبحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية، خطط بايرن ميونخ للخروج من الدوري الألماني، خلال العامين الماضيين، عبر استحداث بطولة جديدة، تجمع كبرى الأندية الأوروبية.

    وكشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، الجمعة الماضي، إنها تمتلك وثائق مسربة، حول هذا الأمر.

    وأشارت الصحيفة إلى أن مخطط بايرن، يتمثل في تدشين بطولة جديدة تحت مسمى "دوري السوبر الأوروبي"، تتضمن 16 فريقا من كبار القارة العجوز.

    وحاول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، منع هذا السيناريو عبر تقديم وعد للأندية الكبرى بالحصول على عائدات مالية أكبر، بدء من الموسم الحالي 2018/2019.

    وتشير الوثائق إلى أن فكرة "دوري السوبر" ما زالت قائمة، حيث وجدت مسودة بعنوان "ورقة زمنية ملزمة"، أرسلت في 22 أكتوبر/تشرين أول الماضي، إلى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، من قبل إحدى الشركات.

    وتنص الوثيقة على توقف 11 ناديا أوروبيا، عن المشاركة في دوري الأبطال، عام 2021، والانفصال عن الاتحاد الأوروبي، لبدء "دوري السوبر الأوروبي".

    ويخطط للبطولة الجديدة، أن تشمل 11 فريقا، بجانب 5 آخرين كضيوف مبدئيين، قد يكون منهم بوروسيا دورتموند.

    وطلب من الأندية التي ستشارك في البطولة التوقيع على إعلان نوايا قبل نهاية الشهر الجاري للانضمام إلى المنافسات.

    ووفقا لهذه الخطط، فإن الـ11 ناديا لن يمكن هبوطهم، وهم: "ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال ومانشستر سيتي وليفربول وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وميلان وبايرن ميونخ".

    وسينضم أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند ومارسيليا وإنتر ميلان وروما، كأندية مدعوة، حيث يمكن هبوطهم للدرجة الثانية، والتي أيضا يجري مناقشتها حاليا.

    ولطالما كانت هناك تكهنات حول بطولة "السوبر ليغ الأوروبية"، والتي يمكن أن تشهد أغنى الأندية تنفصل عن اتحاداتها الوطنية، وتلعب خارج نطاق حكم الاتحاد الأوروبي، من أجل زيادة الدخل.
    وجاء هذا العرض قبل المحادثات، التي ستقام العام المقبل حول حقوق دوري الأبطال وتوزيع الجوائز المالية في دورة جديدة بداية من 2021.

    باريس سان جيرمان
    © REUTERS / CHRISTOPHE SAIDI
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    ويضخ حاليا الاتحاد الأوروبي، أكثر من 2 مليار يورو (3.2 مليار دولار) في الموسم، وتحصل أنجح الأندية على ما يصل إلى 100 مليون يورو.

    ولم يعلق هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، بشكل مباشر على التقرير، قائلا فقط إنه يعتقد "أن بعض الأندية الكبيرة تعمل على هذا الأمر"، ولكن هذه الخطة "ليست ملموسة".

    وقال كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي، في مقابلة مع مجلة "11 فريوندي": "أتوقع تنظيم السوبر ليج في المستقبل، ولكن لا تسألوني متى".

    وذكرت مجلة "دير شبيغل" أن بايرن ميونخ، نظر قبل ثلاثة أعوام بشكل موجز، في الجوانب القانونية، ليس فقط للابتعاد عن المنافسات الأوروبية، ولكن أيضا عن الدوري المحلي (بوندزليغا).

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