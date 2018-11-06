استبعاد لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد عن مواجهة يوفنتوس بسبب الإصابة

أعلن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، أن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لن يشارك في مواجهة يوفنتوس الإيطالي على ملعبه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء بسبب إصابة في العضلات.

وربما يغيب لوكاكو أيضا عن مباراة القمة المحلية في مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد المقبل، بحسب "رويترز".

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وكان لوكاكو الذي أحرز أربعة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم، غاب عن رحلة يونايتد إلى بورنموث السبت الماضي بسبب إصابة في العضلات.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي في تورينو "الإصابة ستبعد لوكاكو عن مباراة الغد وربما عن مباراة الأحد، لا نعرف بعد".

وستشهد المباراة التي ستقام في تورينو ظهور كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس مجددا في مواجهة فريقه السابق يونايتد الذي لعب في صفوفه في الفترة من 2003 إلى 2009.

ويحتل يوفنتوس صدارة المجموعة الثامنة في دوري الأبطال برصيد تسع نقاط يليه يونايتد برصيد أربع نقاط.

وقال مورينيو إنه يتعين على فريقه استخلاص العبر من الهزيمة في عقر داره 1-صفر أمام حامل لقب الدوري الإيطالي في أولد ترافورد الشهر الماضي وأن يحاول الوقوف على قدمه مجددا.

وأضاف "نعمل يوميا… لكن الفريق عادة لا يبدأ المباريات بشكل جيد. لو أنهينا المباريات جيدا لن أشعر بمشكلة".

وتابع "الأمر ممتع للجمهور لكن كرة القدم تعني بذل الجهد طوال 90 دقيقة، خاصة عندما يكون المنافس قويا، إذا بذلت جهدا في 45 دقيقة فقط أو في 20 أو حتى 10 دقائق فستزداد المهمة صعوبة مثل تسلق الجبال".

وأضاف "الشيء الجيد هو أنه في الآونة الأخيرة باستثناء مباراة يوفنتوس (الأخيرة) أظهر الفريق قوة كافية لتسلق الجبل وتغيير النتيجة في الدقائق الأخيرة".