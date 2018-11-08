بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي وباتي بريسوف في الدوري الأوروبي

فاز نادي تشيلسي الإنجليزي على نظيره باتي بوريسوف بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات للدوري الأوروبي، ليحسم تأهله بشكل رسمي للدور الثاني.

وأحرز هدف تشيلسي الوحيد، جيرو في الدقيقة 52 من المباراة ورفع الفوز رصيد تشيلسي إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، بينما يأتي باتي بوريسوف في المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط.

