بالفيديو... فضيحة على الهواء في حفل جوائز "الكرة الذهبية"

من أبرز اللقطات التي حازت على اهتمام كل المتابعين لحفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، التابع لمجلة "فرانس فوتبول"، هي الفضيحة التي وقعت على الهواء بين لاعبة نرويجية و"دي.جي".

فبعد أن منحت اللاعبة النرويجية، أدا هيغيربرغ، الجائزة الفردية الأبرز في كرة القدم، لأول مرة، فاجأها المغني "الدي.جي" مارتن سولفيغ، على المسرح بطلب صادم، هو أن تؤدي رقصة "تويرك"، تعني بهز المؤخرة، ويصنفها الكثيرون بأنها رقصة إباحية.

ولكن هيغيربيرغ ردت على طلب سولفيغ برفض قاطع، وأجابته بـ "كلا" وبدا عليها الاستياء، قبل مغادرتها للمسرح.

French DJ Martin Solveig has apologised after being accused of sexism when he asked Norwegian football star Ada Hegerberg to twerk after she won the first ever women's Ballon d'Or.



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ولاقى تصرف وطلب سولفيغ في " حفل الكرة الذهبية "، هجوما وانتقادا حادا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر كثيرون طلبه مهينا للمرأة، وفيه نوع من الإساءة للنجمة النرويجية، ويحمل تمييزا جنسيا تجاه النساء في مجال الرياضة.

وبعد ردود الفعل العنيف تجاه مارتن سولفيغ، على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتذر في فيديو عبر حسابه على "تويتر" عن تصرفاته مع أدا هيغيربرغ، التي وصفها بأنها "مزحة، وربما سيئة".

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was: I don’t invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R — Martin Solveig (@martinsolveig) December 3, 2018

وكان من بين المنتقدين لسلوك مارتن سولفيغ، لاعب التنس السابق، آندي موراي، الذي غرد على "تويتر": "لكل من يعتقد أن الناس يبالغون في ردود فعلهم وأن الأمر لا يتعدى المزحة، فهو لم يكن كذلك، لقد شاركت في الرياضة طوال حياتي، ومستوى التمييز الجنسي فيه غير واقعي".