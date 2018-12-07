محمد صلاح يتحدى "الصيام" بجائزة "خاصة"... وصفها بـ"الأفضل"

حصل الدولي المصري، محمد صلاح، أيقونة نادي ليفربول الإنجليزي، على جائزة استثنائية من قبل جماهير الريدز ذوي الاحتياجات الخاصة.

© REUTERS / ANDREW YATES مدرب ليفربول: ماذا تريدون من محمد صلاح حصل محمد صلاح، على جائزة لاعب الموسم (2017-2018) من اتحاد جماهير ليفربول ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسلمها بنفسه خلال حفل الكريسماس الذي حضره، مساء أمس الخميس.

وقال الموقع الرسمي لليفربول عبر الإنترنت، أن اللاعب المصري حضر الحفل الذي أقيم في آنفيلد واستلم الجائزة التي حصل عليها عن طريق تصويت أعضاء الاتحاد المسمى "إل دي إس أيه".

وقال محمد صلاح في تغريدة له بموقع "تويتر" أرفقها بعدد من الصور مع الجماهير: "واحدة من لحظاتي المفضلة حتى الآن هذا الموسم… أنا ممتن جدا لهذه الجائزة… إنني أتطلع إلى الاجتماع مرة أخرى قريبا."

One of my favourite moments so far this season… I’m very grateful for the award, and I look forward to us meeting again soon😍😍 pic.twitter.com/snbZo8nm50 — Mohamed Salah (@MoSalah) ٧ ديسمبر ٢٠١٨

وقال كاي ليندسي السكرتير الاجتماعي للاتحاد: "نحن سعداء بمنح تلك الجائزة لمحمد صلاح، وباستضافته في هذا الحدث، من الواضح أن جماهيرنا تحب مشاهدته أثناء اللعب، بفضل مستواه والإسهامات التي قدمها للفريق منذ وصوله".