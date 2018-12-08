بالفيديو... أهداف تشيلسي ومانشستر سيتي (2-0) في أول خسارة لغوارديولا

فاز نادي تشيلسي على نظيره مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.