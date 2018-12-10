"كاف" يحدد موعد الإعلان عن البلد المستضيف لأمم أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، الموعد النهائي للإعلان عن الدولة المستضيفة لأمم أفريقيا 2019.

وقرر "كاف"، في وقت سابق، سحب تنظيم البطولة من الكاميرون، بسبب البطء في التجهيزات.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي، قال أحمد أحمد، رئيس "كاف"، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الاتحاد الأفريقي سيعلن خلال اجتماعه المقبل 9 يناير/ كانون الثاني، في العاصمة السنغالية داكار، عن اسم الدولة المستضيفة.

Today, the @CAF_Online Executive Committee met in Accra, Ghana and has decided that @FecafootOfficie could not host the 2019 Total Africa Cup of Nations – Further information will follow soon at: https://t.co/9LkqZloPx3 pic.twitter.com/hV93vH2R0h — CAF (@CAF_Online) ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨

وأبدى المغرب رغبته في استضافة البطولة، فيما تنافسه الكونغو برازفيل، التي تقدمت بطلب رسمي، وإن كانت الكفة تميل لمصلحة البلد العربي بسبب فارق الإمكانيات.

جدير بالذكر، أن مصر أعلنت في بيان رسمي، عدم تقدمها بطلب لاستضافة البطولة، مع تقديم كامل الدعم للمغرب في هذا الشأن.