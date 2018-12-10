رسميا... "الترجي" التونسي يرد على العرض القطري

رفض نادي "الترجي" التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا، احتضان العاصمة القطرية الدوحة، مباراة السوبر الأفريقي التي يواجه فيها الفريق التونسي نظيره "الرجاء" المغربي.

وقال النادي في بيان له إنه متمسك بإقامة مواجهته أمام الرجاء البيضاوي المغربي بطل الكونفدرالية الأفريقية، على لقب كأس السوبر الأفريقي، على ملعب "رادس" الخاص به، بحسب صحيفة "عين".

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI الترجي التونسي يرفض العرض القطري لـ"الكاف"

وأضاف النادي التونسي في بيان "يؤكد الترجي أنه لم يصدر من مسؤوليه أي تصريح بشأن إقامة السوبر الأفريقي بعيدا عن ملعبه".

وتابع "لم تصل إلى إدارة النادي أي مراسلة رسمية في هذا الصدد مع التوضيح بأن الترجي متشبث باحتضان السوبر الأفريقي بملعب رادس".

وكانت صحيفة الخليج أون لاين، قد أشارت إلى أن "كاف" وافق على نقل المباراة إلى ملاعب الدوحة، وأنها ستكون مرشحة بقوة لاحتضان العرس الكروي الإفريقي.

الكاف تقرر نقل السوبر الافريقي امام الرجاء المغربي الى #قطر.. غريبة!@RCAOfficiel1949 @caf_online_AR pic.twitter.com/7aTtUuJQEm — Espérance de Tunis ⭐️⭐️⭐️ الترجي التونسي (@EsperanceSTunis) December 9, 2018

​يشار إلى أن السوبر الإفريقي سيجمع بين الترجي والرجاء الرياضي، بطل مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

نادي #الترجي التونسي يعلن تمسكه بإقامة مباراة #كأس_السوبر_الأفريقي التي ستجمعه بالرجاء المغربي على ملعب رادس الخاص به وعدم نقلها لأي مكان آخر#تونس #عينك_على_الرياضة @caf_online_AR pic.twitter.com/RumQd7cpFf — بوابة العين الرياضية (@alain_4u_sport) December 10, 2018

​وتمنح قوانين الاتحاد الأفريقي الحق لصاحب لقب دوري أبطال في لعب مباراة السوبر على ملعبه.