رسميا... "الترجي" التونسي يرد على العرض القطري

وقال النادي في بيان له إنه متمسك بإقامة مواجهته أمام الرجاء البيضاوي المغربي بطل الكونفدرالية الأفريقية، على لقب كأس السوبر الأفريقي، على ملعب "رادس" الخاص به، بحسب صحيفة "عين".
وتابع "لم تصل إلى إدارة النادي أي مراسلة رسمية في هذا الصدد مع التوضيح بأن الترجي متشبث باحتضان السوبر الأفريقي بملعب رادس".
وكانت صحيفة الخليج أون لاين، قد أشارت إلى أن "كاف" وافق على نقل المباراة إلى ملاعب الدوحة، وأنها ستكون مرشحة بقوة لاحتضان العرس الكروي الإفريقي.
الكاف تقرر نقل السوبر الافريقي امام الرجاء المغربي الى #قطر.. غريبة!@RCAOfficiel1949 @caf_online_AR pic.twitter.com/7aTtUuJQEm— Espérance de Tunis ⭐️⭐️⭐️ الترجي التونسي (@EsperanceSTunis) December 9, 2018
يشار إلى أن السوبر الإفريقي سيجمع بين الترجي والرجاء الرياضي، بطل مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
نادي #الترجي التونسي يعلن تمسكه بإقامة مباراة #كأس_السوبر_الأفريقي التي ستجمعه بالرجاء المغربي على ملعب رادس الخاص به وعدم نقلها لأي مكان آخر#تونس #عينك_على_الرياضة @caf_online_AR pic.twitter.com/RumQd7cpFf— بوابة العين الرياضية (@alain_4u_sport) December 10, 2018
وتمنح قوانين الاتحاد الأفريقي الحق لصاحب لقب دوري أبطال في لعب مباراة السوبر على ملعبه.
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