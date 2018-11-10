مشاهير العرب يعلقون على خسارة الأهلى أمام الترجي التونسي في نهائي أفريقيا

علق عدد من المشاهير العرب، على خسارة النادي الأهلي المصري أمام فريق الترجي التونسي، 3 أهداف مقابل لا شيء، في إياب نهائي أفريقيا، والتي أقيمت أمس الجمعة، على استاد الملعب الأولمبي برادس.

ويرى الممثل المصري، نبيل الحلفاوي، أن نجم المباراة كان الحكم الذى أدراها بكفاءة، قائلا: "كما نفرح بالمكسب والبطولات علينا أن نتقبل الخسارة خاصة إن كانت مستحقة.. لا سوء حظ ولا تعرضنا لظلم.. بالمناسبة نجم المباراة الحكم كان رائعا رفيع المستوى".

كما نفرح بالمكسب والبطولات. علينا أن نتقبل الخسارة خاصة إن كانت مستحقة. لاسوء حظ ولا تعرضنا لظلم.

بالمناسبة.. نجم المباراة الحكم. كان رائعا. رفيع المستوى. https://t.co/qxQeim9dJs — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) November 9, 2018

وانتقد الناقد الرياضي المصري، خالد بيومي، أداء النادى الأهلى، قائلا: "الأهلى فى تاريخه لم يلعب مباراة ولم يصل للمرمى.. الأهلى فى تاريخه لم يخسر بثلاثية برة أو جوة فى مباراة نهائية.. الأهلى فى تاريخه لم يكن بالمستوى ده ومعدل المس باص.. الأهلى فى تاريخه لم يلعب كورة البالون إلا لأنه فقير هجوميا وفنيا".

الأهلي في تاريخه لم يلعب مباراه ولم يصل للمرمي الأهلي في تاريخه لم يخسر بثلاثيه بره أو جوا في مباراه نهائيه الأهلي في تاريخه لم يكن بالمستوي ده ومعدل المس باص الأهلي في تاريخه لم يلعلب كوره البالون الا لانه فقير هجوميا وفنيا — khaled bauomy 🇪🇬 (@khaledbauomy) November 9, 2018

وغردت المطربة اللبنانية يارا، عبر "تويتر": "مبروك الترجى التونسي بطلا لدورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه.. وهاردلك لفريق الأهلى المصرى.. مباراة كبيرة والأهم أن البطل الأفريقى فريق عربي".

مبروووك #الترجي_التونسي بطلًا لـ #دوري_أبطال_أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه وهاردلك لفريق #الأهلي_المصري مباراة كبيرة والأهم أن البطل الأفريقي فريق عربي 👏🏻🇹🇳🏆#الترجي_الأهلي#يارا — Yara (@yara_lb) November 9, 2018

وقالت الفنانة المغربية ميساء مغربي: "مبروك لفريق الترجى التونسى اللقب الأفريقى وهاردلك لفريق الأهلى المصرى نهائى عربى ممتع ومثير".

مبروك لفريق #الترجي التونسي 🇹🇳 اللقب الأفريقي وهاردلك لفريق #الاهلي المصري 🇪🇬 نهائي عربي ممتع ومثير 👏🏻👏🏻👏🏻

#الترجي_الاهلي — ميساء مغربي (@mayssamaghrebi) November 9, 2018

وهنأ المطرب التونسي صابر الرباعى، فريق الترجي التونسي، بعد تتويجه ببطولة دورى أبطال أفريقيا، قائلا: "ألف ألف مبروك للترجى التونسى الذى وحد كل الفرق التونسية معه وتمنوا له الفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا وفعلوها اللاعبين الأبطال بكل بسالة وقوة.. ألف مبروك لتونس وفرصة أخرى للأهلى المصرى فى مناسبات قادمة".

ألف ألف مبروك للترجي التونسي الذي وحد كل الفرق التونسية معه و تمنوا له الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا و فعلوها اللاعبين الأبطال بكل بسالة و قوة ، ألف مبروك لتونس و فرصة أخرى للأهلي المصري في مناسبات قادمة. 🇹🇳 pic.twitter.com/uYXwOkuMn6 — صابر الرباعي (@rebaisaber) November 9, 2018

وانتقد رئيس نادى سموحة، فرج عامر، الأداء الفني للنادي الأهلي قائلا: "للأسف لاعبين كتير لعبوا اليوم باسم الأهلى وهم لا يستحقون أن يرتدوا زى الأهلي".

للاسف لاعبين كتير لعبوا اليوم باسم الاهلي وهم لايستحقون ان يرتدوا زي الاهلي — Farag Amer (@FaragAmer_) November 9, 2018

وأحرز أهداف الترجي الثلاثة، سعد بكير هدفين في الدقائق (45، 54)، وأنيس البدري في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز يتوج الترجي بطلا لأفريقيا بفوزه بمجموع المباراتين (4/3).