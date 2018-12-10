بثمن خيالي... ميسي يشتري طائرة جديدة

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق "برشلونة" الإسباني، اشترى طائرة جديدة.

قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن ميسي سعيد بشراء طائرة خاصة جديدة له ولعائلته، بلغ ثمنها نحو 13 مليون يورو.

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وأضافت الصحيفة أن ميسي جهز الطائرة وفقا لذوقه، حيث رسم على الزعنفة الرأسية في مؤخرة الطائرة الرقم 10، رقم قميصه، أما سلم الطائرة الذي يمكن طيه فقد نقش عليه أسماء أعضاء عائلته.

وتابعت "اشترى لنفسه طائرة أولا ثم جعل الكرة تحلق"، في إشارة إلى الركلتين الحرتين، اللتين سددهما بشكل خرافي وأحرز منهما هدفيه في مباراة فريقه بالجولة الـ15 من الليغا الإسبانية أمام إسبانيول

وسجل ميسي في الركلة الأولى (الدقيقة 17) في الزاوية اليمنى، وفي الثانية (الدقيقة 65) سدد الكرة في الزاوية اليسرى. وبذلك يكون ميسي قد سجل عام 2018 تسعة أهداف من ركلات حرة.