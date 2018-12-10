إشارة جديدة على بقاء نيمار في باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية فرنسية، أن هناك نية كبيرة لدى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا البقاء مع ناديه باريس سان جيرمان، وعدم الاستماع لأية عروض خارجية.

وبحسب صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، وقع نيمار جونيور، صفقة جديدة تربطه أكثر بصفوف الفريق الفرنسي مستقبلا.

ونقلت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن نيمار وقع عقدا مع أحد البنوك الشهيرة الراعية للنادي الباريسي، ليكون السفير العالمي لهذا البنك.

وكتب نيمار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سعيد بهذه الشراكة، ولكوني سفيرا عالميا لهذه المجموعة".

Muito feliz com a parceria e por ter me tornado Embaixador Global de um grupo tão forte como o @QNBGroup. pic.twitter.com/HKcdyHBm4H — Neymar Jr (@neymarjr) ٩ ديسمبر ٢٠١٨

ويعد هذا البنك من أقوى رعاة باريس سان جيرمان منذ تولت الإدارة الجديدة مقاليد الأمور بالنادي عام 2011.

وقد تربط هذه الصفقة نيمار جونيور أكثر بالنادي الباريسي، في ظل تكهنات عديدة بشأن مستقبله والحديث عن عودته مجددا لأجواء الدوري الإسباني، سواء إلى ناديه القديم برشلونة أو الانتقال لريال مدريد.