إشارة جديدة على بقاء نيمار في باريس سان جيرمان

وبحسب صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، وقع نيمار جونيور، صفقة جديدة تربطه أكثر بصفوف الفريق الفرنسي مستقبلا.
ونقلت صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن نيمار وقع عقدا مع أحد البنوك الشهيرة الراعية للنادي الباريسي، ليكون السفير العالمي لهذا البنك.
وكتب نيمار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سعيد بهذه الشراكة، ولكوني سفيرا عالميا لهذه المجموعة".
Muito feliz com a parceria e por ter me tornado Embaixador Global de um grupo tão forte como o @QNBGroup. pic.twitter.com/HKcdyHBm4H— Neymar Jr (@neymarjr) ٩ ديسمبر ٢٠١٨
ويعد هذا البنك من أقوى رعاة باريس سان جيرمان منذ تولت الإدارة الجديدة مقاليد الأمور بالنادي عام 2011.
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